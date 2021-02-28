اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 06:27 م
خالد صلاح
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سكان مدينتي في جولة بالدراجات داخل المدينة

الأحد، 28 فبراير 2021 06:20 م
سكان مدينتي في جولة بالدراجات داخل المدينة

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قام أكثر من 100 ساكن بمدينتي بجولة داخل المدينة بالدراجات ، بتنظيم من فريق Livingates Madinaty Team ، وذلك بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفي .

وبدأت الجولة صباح الجمعة الماضية بتجمع المشاركين أمام بوابة 2 ، ثم اتجه المشاركون إلى داخل مدينتي ووصلوا إلى الحديقة المركزية والساوث بارك ، ثم قاموا بالعودة إلى مكان التجمع. ورافق الجولة سيارة من أمن مدينتي لتأمين الطريق ، وسيارة أخرى للمشروبات لدعم المشاركين.

 

وأكد عبدالعزيز عثمان منظم فريق Livingates ، أن مدينتي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة ركوب الدرجات نظراً لاتساع الطرق وتواجد سيارة أمن لتأمين الجولة ، الأمر الذي يجعل ركوب الدراجات والسير بها  في مدينتي مناسب لكافة أفراد الأسرة.

 

واتفق المشاركون في الجولة على أن مدينتي ، بشوراعها الواسعة والأمن ، هي أفضل مكان لممارسة الرياضة ، حيث تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تخطيط الشوارع بشكل يسمح بفصل حركة السيارات عن المشاه والدراجات .

 


مجموعة طلعت مصطفى

طلعت مصطفي

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مدينتي

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