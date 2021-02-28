سقوط عنصر إجرامى وراء سرقة الدراجات النارية فى منشأة ناصر

كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر ، وحرر محضر بالواقعة.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة ،عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته ( دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ومجهولة المصدر "- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية ،بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُبلغ بسرقتها وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع واعترف بارتكاب 2 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى سرقة الدرجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكابه واقعة سرقة دراجة أخرى من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وتم بإرشاده ضبطها بمكان إخفائها وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.