سقوط عامل وراء سرقة محتويات محل فى منطقة عابدين

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالسرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بمنطقة عابدين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مدير محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة ( جهاز لاب توب) من داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (الجهاز المستولى عليه) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "،وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة "، كما اعترف بارتكابه (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه ،وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.