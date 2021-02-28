سقوط سائق ميكروباص بحوزته مواد مخدرة فى الخليفة.. ويعترف: بتاجر فيها

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (سائق - مقيم بالقليوبية ) حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ويعمل عليها كسائق، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.