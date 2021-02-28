سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تمليكهم أراضي في وادي النطرون

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة بزعم تمليكه قطع أرض بمنطقة وادى النطرون وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المستولى عليه.

بإجراء التحـــريـــات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بغرب الدلتا أكدت صحة الواقعة بقيام (صاحب شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية) .. بممارسة نشاط إحتيالى تخصص فى النصب على المواطنين راغبى تملك الأراضى ، وقام بالإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تمليكه قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بزعم ملكيته لها "على خلاف الحقيقة" ، وتبين عدم وجود قطعة الأرض المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية .. أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.