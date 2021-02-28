اليوم السابع
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سفينة ثانية من البحرية الأمريكية تصل إلى السودان

الأحد، 28 فبراير 2021 04:00 ص
سفينة ثانية من البحرية الأمريكية تصل إلى السودان ميناء بورتسودان
وكالات الأنباء

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أعلنت السفارة الأمريكية فى السودان، عن وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكري "يو إس إن إس كارسون سيتي" إلى بورتسودان، اليوم الأربعاء.

 

وقال قائد القوات البحرية، وقيادة النقل البحري في أوروبا وإفريقيا وقائد فرقة العمل 63، النقيب فرانك أوكاتا: "يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري، وترغب القوات المسلحة الأمريكية في تعزيز شراكتها المتجددة مع القوات المسلحة السودانية".

 

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد الاشتباك المدني العسكري بالقيادة الأمريكية في إفريقيا، السفير، أندرو يونغ، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرج، إلى الخرطوم في يناير من هذا العام، لتوسيع المشاركة التعاونية.

 

 


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