سفير بلجيكا بالقاهرة يزور مشروع متحف قناة السويس العالمى .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قام السفير البلجيكى بالقاهرة، فرانسوا كورنيه، دى الزيوس، عقب لقائه بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه كل من سحر زغلول، مدير المعرض التاريخى لمتاحف هيئة قناة السويس والدكتور محمد الذهبي، استشارى المشروع - بزيارة تفقدية لمشروع متحف قناة السويس، حيث كان فى استقبالهم المهندس أحمد جامع، رئيس القطاع مدير فرع سيناء والمهندس محمد عبدالله العلواني، مدير المشروع.

وأشاد السفير البلجيكى بأداء شركة المقاولون العرب فى ما تم تنفيذه لإحياء هذا المبنى الذى يمثل حقبة زمنية مهمه فى تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية.

ومن جانبه، قال المهندس مبارك منصور، إن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وأعادته لسالف عهده بعد الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة كما يشمل المشروع أيضا إدارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

وأضاف مبارك أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمشل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف كما أضاف أن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى للأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشىء بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة وأضاف المهندس أحمد جامع أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.























