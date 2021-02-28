زى النهارده.. "الجنايات" تقضى بالمشدد 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث عنف الزيتون"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 28 فبراير 2016، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين فى جلسة إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون"، وكما أمرت المحكمة بتغريم المتهمين 100 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، عقب تظاهرهم بمنطقة الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وينظم القانون رقم 107 لسنة 2013، التظاهر وكيفية استخراج تراخيص التظاهرات ورسم شكل للمظاهرات، كما جرم ما يخالف عدم استخراج التراخيص أو الالتزام بما تطلبه القانون.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.