روتيرز: جرعة واحدة من لقاح جونسون فعالة فى مواجهة حالات كورونا الحادة

كتبت أمل علام

حصل لقاح جونسون على ترخيص من الولايات المتحدة يوم السبت وسيبدأ إعطاؤه للأمريكيين في غضون أيام، فهل يعتبر لقاح جونسون فعالاً مثل اللقاحين الآخرين؟

أظهر لقاحا فايزر ومودرنا Pfizer / BioNTech و Moderna ، اللذين يستخدمان تقنية messenger RNA الجديدة، فعالية بنسبة 95% تقريبًا في الوقاية من فيروس كورونا في التجارب الكبيرة، بينما أظهرت جونسون فعالية بنحو 66%، وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترز.

ومع ذلك، كان للتجارب اختلافات مهمة، ما يجعل المقارنة صعبة، حيث ركزت شركتا فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna على الفعالية ضد المرض الخفيف إلى المتوسط​​، بينما بحثت تجربة جونسون عن الفعالية ضد المعتدل إلى الشديد.

أُجريت تجربة جونسون في وقت لاحق وتضمنت أعدادًا كبيرة من المشاركين في المناطق التي تنتشر فيها أنواع جديدة من الفيروس شديدة القابلية للانتقال، مما قد يعرض اللقاح لاختبار أكثر صرامة.

الأهم من ذلك، كان لقاح جونسون فعالًا تقريبًا ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء مثل اللقاحات الأخرى، ومثله مثل اللقاحات الأخرى، كان فعالًا بنسبة 100% في منع الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في التجربة.

جميع اللقاحات الثلاثة لها مجموعة مماثلة من الآثار الجانبية قصيرة الأجل، بما في ذلك التعب، والأوجاع، ووجع موقع الحقن، والغثيان والحمى، ومعظمها خفيف إلى متوسط.

إذا كانت لقاح جونسون أقل فاعلية، فلماذا يجب أن أحصل عليه؟

لقاح جونسون هو حقنة واحدة، تتطلب كل من لقاحات فايزر وموديرنا Pfizer / BioNTech و Moderna حقنتين بفارق ثلاثة أو أربعة أسابيع، يعتبر لقاح جونسون فعال للغاية في منع الأشخاص المعرضين من الإصابة بأمراض شديدة أو الموت من فيروس كورونا، فضلاً عن توفير الحماية ضد الحالات الخفيفة.

قال أميش أدالجا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز: "هذه اللقاحات هي الطريق لاستعادة حياتك، "هذه لقاحات يجب ألا تتردد في الحصول عليها عند عرضها."

وأضاف، لقاح جونسون لفيروس كورونا هو أحد اللقاحات القليلة التي تم اختبارها في التجارب السريرية ضد متغير الفيروس المثير للقلق الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، أظهر القدرة على توفير الحماية ضد المرض الشديد والوفاة حتى بالنسبة لأولئك المصابين بهذا النوع، قامت شركتا فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna باختبار لقاحاتهما فقط ضد البديل في المختبر ويعتقدان أنها ستظل وقائية.

هل لدي خيار لقاح؟

يقول الخبراء، إن إمدادات اللقاح في الشهرين المقبلين ستكون نادرة للغاية بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لتقديم خيار، ستتلقى معظم مواقع التلقيح واحدًا فقط من اللقاحات الثلاثة في أي وقت، يمكن للمرضى الذين يفضلون لقاحًا معينًا أن يسألوا مقدمي الرعاية الصحية عن اللقاح المتاح لديهم.

في وقت لاحق من العام، قد يؤدي توفر اللقاحات بشكل أكبر إلى مزيد من خيارات المريض، لكن خبراء الصحة ينصحون بشدة بتناول أي لقاح يمكنك الحصول عليه.

كم عدد جرعات لقاح جونسون التي ستكون متاحة؟

قالت جونسون، إنها تتوقع شحن ما يقرب من 4 ملايين جرعة في الأسبوع الأول، ويمكن أن تبدأ الشحنات في وقت متأخر من اليوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تقدم ما مجموعه 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس وما يصل إلى 100 مليون جرعة بحلول منتصف العام.

ستقوم الحكومة الفيدرالية، من خلال الموزعMcKesson Corp ، بشحن جرعات جونسون إلى الولايات والأقاليم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستقوم أيضًا بتوصيلها إلى صيدليات مختارة ومراكز صحية مجتمعية للتأكد من وصولها إلى السكان المحتاجين.

وقال التقرير، تسير الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتلقي 240 مليون جرعة بنهاية مارس، وهو ما يكفي لتلقيح 130 مليون أمريكي بالكامل، ووافق صانعو الأدوية على إرسال 700 مليون جرعة من لقاحاتهم بنهاية يوليو، وهي أكثر من كافية لتطعيم جميع الأمريكيين.