اليوم السابع
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رفع 80 طن يوميا من مخلفات البحر بسبب موجات الطقس غير المستقر ببورسعيد.. لايف

الأحد، 28 فبراير 2021 03:33 م
رفع 80 طن يوميا من مخلفات البحر بسبب موجات الطقس غير المستقر ببورسعيد.. لايف طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من أمام شاطئ بورسعيد، للوقوف على مجهودات إدارة الشاطئ في إزالة مخلفات البحر الناتجة عن موجات الطقس غير المستقر، وكذلك كيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لفيروس كورونا. 

وبلقائنا مع طارق عثمان - مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، أكد أنه تم إزالة خلال الأيام القليلة الماضية ما يقرب من 80 طن يومياً لمخلفات البحر من قواقع وورد النيل وغيرها والتي تسببت في روائح كريهة وصلت إلي الشوارع المجاورة لساحل بورسعيد. 
 
وأضاف "عثمان"، أن هناك متابعة مستمرة لمخلفات البحر الناتجة عن موجات الطقس غير المستقر في فصل الشتاء ورفعها بشكل سريع حتي لا تؤثر علي زوار الشاطئ. 
 
وأوضح مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، أنه تم تطبيق الإجراءات بالشاطئ والكافتيريات من إشغال 50% فقط من القوة الحالية للكافتيريات، بالإضافة إلى التحذير علي عدم النزول لمياه البحر خلال هذه الفترة.

 


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شاطئ بورسعيد

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البحر الأبيض المتوسط

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