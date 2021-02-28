رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط يتجاوز 107 أطنان

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13992 طنا تشمل: 2442 طن فوسفات و5350 طن يوريا و2100 طن رمل و4100 طن كسب فول صويا، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107067 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 118971 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4507 شاحنات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75162 طنا تشمل: 30751 طن ذرة و1424 طن خشب زان و12252 طن فول و100 طن حديد و2400 طن زيت طعام و28235 طن قمح .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1110 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخس وفلفل وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (لب سوبر وفول وشمر وريحان وليمون وبصل وثوم وبرسيم) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفى وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية ومالطا وإيطاليا والهند وألمانيا وكرواتيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا وهولندا والصين وروسيا وأمريكا وإنجلترا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 602 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2166 حاوية مكافئة.