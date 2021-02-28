اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا: تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بلقاح كورونا إنجاز ضخم

الأحد، 28 فبراير 2021 05:32 م
رئيس وزراء بريطانيا: تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بلقاح كورونا إنجاز ضخم جونسون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أن تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بلقاح كورونا إنجاز ضخم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، أنه يجب على كل شخص أن يلعب دوره من أجل تلبية الأهداف المحددة لتخفيف الإغلاق العام فى البلاد وأن يتحمل كل فرد "مسؤولية شخصية بدل فرض القواعد".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الصحة البريطانى: نهدف إلى للانتقال إلى تحمل المسؤولية الشخصية بدلا من فرض قواعد التباعد الاجتماعى التى تعرقل طريقة الحياة الطبيعية.

وأوضح وزير الصحة البريطانى أنه بينما أوضح كبير المستشارين العلميين فى بريطانيا، باتريك فالانس، أن الناس لا يزالون بحاجة إلى ارتداء الكمامة هذا الشتاء، فإن الحكومة أرادت التخلص من قوانين التباعد الاجتماعى التى تملى علينا جميعا كيف نعيش حياتنا اليومية.

 

 


بريطانيا

كورونا

جونسون

تطعيم

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة