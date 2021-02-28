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رئيس وزراء العراق يجتمع مع نواب ذى قار ويطرح أسماء لمنصب المحافظ

الأحد، 28 فبراير 2021 08:07 م
رئيس وزراء العراق يجتمع مع نواب ذى قار ويطرح أسماء لمنصب المحافظ الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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اجتمع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي مع نواب ذي قار ويطرح أسماء لمنصب المحافظ الجديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

ولا تزال الأوضاع فى العراق على صفيح ساخن، خاصة بعد تزايد أعداد المصابين من جانب المتظاهرين وقوات الأمن فى محافظة ذى قار العراقية، وهو ما دفع محافظ ذى قار لتقديم استقالته، ليكلف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى عبد الغنى الأسدى للسيطرة على الأحداث.

ويعقد محافظ ذى قار الجديد عبد الغنى الأسدى اجتماعا أمنيا طارئا مع بالقادة الأمنيين فى مقر قيادة عمليات سومر بذى قار، لبحث التطورات الأمنية، فيما وقع 16 جريحا من المحتجين وقوات الأمن فى تظاهرات ذى قار العراقية السبت، بينما أكدت وسائل إعلام عراقية أن احتجاجات فى كربلاء خرجت دعما للتظاهرات فى الناصرية.

 

 


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