اليوم السابع
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رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات صيانة مدرسة نجع أبو الحمد.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 09:54 ص
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات صيانة مدرسة نجع أبو الحمد.. صور رئيس مدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلا عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبو الحمد للتعليم الأساسى بقرية منشية النوبة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.

وخلال الجولة قال المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانه مدرسة نجع أبو الحمد للتعليم الأساسى من بداية شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانه نهاية شهر مايو المقبل، ومن جانبه أشار الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود الالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانه بالمدرسة وذلك لاستضافة الطلاب بالمدرسة بداية العام الدارسي المقبل، مؤكداً على ضرورة تهذيب الأشجار داخل فناء المدرسه والأشجار التي خارج سور المدرسة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته الأعمال الإنشائية لمدرسة الطود الزراعية بمدينة الطود التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أن مدرسة الطود الزراعية تقام على مساحة 20 فدانَا وتتكون من مبنى للفصول الدراسية بمعدل 32 فصلا و15 ملحقا كمعمل ألبان وتربيه منحلية وتربية حيوانات وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر وجراج للسيارات ومصلى .

وكان قد كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن تفاصل العمل فى عدد من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها داخل القرى والنجوع بالمدينة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة، وذلك داخل قري العديسات بحري والطود غرب ومدينة الطود، وقال إنه يتابع أولاً بأول الأعمال الجارية والنهائية فى مشروعات تبطين وتطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري الطود، وكذلك الانتهاء من اقامة سور بارتفاع 70 سم بطول مساحة التبطين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر.

العمل فى مدرسة الطود الزراعية بالاقصر
العمل فى مدرسة الطود الزراعية بالاقصر

 

انشاءات مدرسة الطود الزراعية شرق الأقصر
انشاءات مدرسة الطود الزراعية شرق الأقصر

 

جولة لمتابعة مشروع صيانه مدرسة نجع أبوالحمد
جولة لمتابعة مشروع صيانه مدرسة نجع أبوالحمد

 

رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات صيانه مدرسة نجع أبوالحمد
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات صيانه مدرسة نجع أبوالحمد

 

متابعة العمل فى مدرسة الطود الزراعية
متابعة العمل فى مدرسة الطود الزراعية

 


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