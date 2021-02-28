اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 04:28 م
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة.. صور رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة
الغربية – عادل ضرة

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أجرى الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية تابع خلالها سير الامتحانات بعدد من كليات الجامعة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الكمامة.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، خلال تفقده كلية الحقوق، أنه لم يتم رصد أية مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الثاني على مستوى جميع الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي اصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة وجميع القائمين على عملية الامتحانات.

كما تفقد لجان الامتحانات بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ما يضمن الحافظ على سلامة صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.

 

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة (1)
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة 

 

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة (2)
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة 

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الامتحانات بجامعة طنطا

اداب طنطا

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