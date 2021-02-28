اليوم السابع
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رئيس جامعة دمياط يتولى رئاسة لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو

الأحد، 28 فبراير 2021 12:02 م
رئيس جامعة دمياط يتولى رئاسة لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت جامعة دمياط، عن قرار تشكيل لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - ألكسو - إيسيسكو" برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط .

وأشار بيان صادر عن جامعة دمياط اليوم الأحد ، يتضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - ألكسو - إيسيسكو" برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، وبعضوية ممثلين عن كل من وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ومدير مركز البحوث التربوية والتنمية والمدير التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار .

يذكر أن الدكتور سيد دعدور كان يشغل وظيفة استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة دمياط ، ثم نائبا لرئيس جامعة دمياط لشئون المجتمع وخدمة البيئة ثم تولى رئيسا لجامعة دمياط عام 2017 حتى الآن .

 

 


دمياط

جامعة دمياط

رئيس جامعة دمياط

تشكيل لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم

يونسكو

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم الثقافية

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