رئيس جامعة دمياط يتولى رئاسة لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت جامعة دمياط، عن قرار تشكيل لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - ألكسو - إيسيسكو" برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط .

وأشار بيان صادر عن جامعة دمياط اليوم الأحد ، يتضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - ألكسو - إيسيسكو" برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، وبعضوية ممثلين عن كل من وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ومدير مركز البحوث التربوية والتنمية والمدير التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار .

يذكر أن الدكتور سيد دعدور كان يشغل وظيفة استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة دمياط ، ثم نائبا لرئيس جامعة دمياط لشئون المجتمع وخدمة البيئة ثم تولى رئيسا لجامعة دمياط عام 2017 حتى الآن .