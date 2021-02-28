رئيس جامعة القناة يتابع انتظام لجان الامتحانات ويشيد بالإجراءات الاحترازية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، كليات العلوم، الزراعة،الحاسبات، التمريض، الصيدلة برفقة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك للوقوف على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأكد الدكتور أحمد زكى، على الإلتزام الملحوظ والتواجد المستمر لعمداء ووكلاء الكليات داخل اللجان الإمتحانية.

وبدأ رئيس جامعة قناة السويس جولته بتفقد لجان كلية العلوم حيث استقبله الدكتور محمد سعد زغلول عميد الكلية والدكتورة مها فريد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ويؤدي الامتحانات اليوم 200 طالب وطالبة للمستوي الثالث والرابع لبرامج الكيمياء والبترول والمياه والبيوتكنولوجي والميكروبيولوجي ويؤدي الطلاب الامتحانات داخل 7 لجان تشمل مدرجين سعه المدرج 80 طالب بالاضافه إلى 5 فصول.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة إنتظام عمليات التعقيم والتطهير المستمر بين فترات الإمتحانات، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين الطلاب، مشددا على ضرورة تواجد الإدارة الطبية داخل اللجان الامتحانية وذلك للإطمئنان على الطلاب أثناء الإمتحانات.

وبكلية الزراعة استقبل رئيس الجامعه ونائبه كلا من الدكتور ناصر مندور عميد الكلية والدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث يؤدي الإمتحانات اليوم 203 طالب بشعبة زراعة عام الفرقة الثانية، والمستوي الثاني لبرنامج الهندسة الزراعية وإدارة مشروعات وسلامة الغذاء، وتم توزيع الطلاب علي ثلاث مدرجات كبري بالاضافه إلى فصلين منفصلين.

وخلال جولته، تابع الدكتور أحمد زكى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة .

ثم توجه رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي كليه الحاسبات والمعلومات واستقبله الدكتوره غاده الطويل عميد الكلية ووكلاء الكليه حيث يؤدي الامتحانات 161 طالب بالفرقه الثالثه و178 بالفرقه الرابعه بإجمالي 339 طالب وتتم الامتحانات داخل اربع مدرجات كبري و10 معامل.

كما تابع رئيس الجامعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي والمرور عبر بوابات التعقييم وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وعدم السماح لأى طالب وطالبة بدخول الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامة، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

هذا و انهي رئيس الجامعة جولته بتفقد لجان كليتي التمريض والصيدلة واستقبله بكليه التمريض الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية والدكتوره ايناس عبد الله وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب ويؤدي الامتحانات طلاب الفرقه الأولي والبالغ عددهم 266 طالب ماده اساسيات التمريض، كما يؤدي طلاب الفرقة الثالثه وعددهم 160 طالب ماده تمريض اطفال، كما تقام الإختبارات اليوم بكليه التمريض علي فترتين صباحيه ومسائيه علي مدار ثلاث ساعات لكل اختبار، وتعقد الاختبارات داخل ثلاث مدرجات كبري وقاعتين.

وعن كلية الصيدلة أستقبل رئيس الجامعه الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية حيث يؤدي طلاب الفرقه الخامسه والرابعه والاولي الاختبارات بمدرجات كليه التمريض والصيدله وبمبني المعامل دامل قاعات ٣،٢،١ ويؤدي طلاب الغرقه الثالثه اختباراتهم بمدرجات كليه التمريض.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد شقيدف على ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية.