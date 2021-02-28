رئيس جامعة السادات يتفقد الامتحانات للتأكد من إجراءات الوقاية من كورونا

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لليوم الثانى على التوالى، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى، حيث توجه لكليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والحقوق للتأكد من سير عملية لامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

وتفقد رئيس الحامعة بوابات التطهير وتوافر المطهرات المناسبة بكل الكليات وإتمام عملية تطهير الكليات وقاعات الأمتحانات بعد إنتهاء الإمتحانات .

وقد إستقبل أثناء جولته بالمرور على بعض كليات الجامعه الدكتور عبد الحميد شاهين عميد كلية التجارة، والدكتورة سحر عبد الستار عميد كليه الحقوق والدكتورة ماجده رفعت قائم بعمل عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وقد حيى رئيس الجامعة العاملين على أداء واجباتهم لخدمة العملية التعليمية وتابع مع العمداء سير عملية الأمتحانات .