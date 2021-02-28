رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات بداية الفصل الدراسى الأول 2020 -2021 .

وتفقد رئيس الجامعة ، أعمال سير الامتحانات بكليات طب وجراحة الفم والأسنان والتجارة والتكنولوجيا والتنمية وعلوم ذوى الإعاقة والتأهيل ومعهد التمريض ، ورافقه الدكتور عبد المنعم نافع المشرف العام على قطاع شئون التعليم والطلاب ، الدكتور وليد زيدان عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، والدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، الدكتور عماد قمحاوى عميد كلية التكنولوجيا والتنمية ، الدكتور ايهاب الببلاوى عميد كلية علوم ذوى والتأهيل ، والدكتورة ناديه طه عميد معهد التمريض .

واطمأن رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات فى مختلف اللجان طبقاً للوائح وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وتم خلال تلك الجولة التفقدية لرئيس الجامعة التأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى أثناء دخول الطلاب للجان الامتحانات داخل اللجان .

وأكد شعلان ، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف .

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام على انتظام متابعة سير الامتحانات وتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات ، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة فى أنفسهم، مؤكدًا أن التفوق يتحقق من خلال القدرة على الاستنتاج والفهم وإعمال العقل.

وفى ختام الجولة، أشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى.



