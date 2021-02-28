اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى: لن نقبل بقمع أى تظاهرة وسيحاسب كل من يتجاوز

الأحد، 28 فبراير 2021 09:15 م
رئيس الوزراء العراقى: لن نقبل بقمع أى تظاهرة وسيحاسب كل من يتجاوز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أنه لن يقبل بقمع اي تظاهرة وسيحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين.
وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للامن الوطني التي عقدت اليوم الأحد بخصوص الاوضاع في ذي قار، وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية، إن "الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة اهمية حماية المتظاهرين".
وأضاف الكاظمي "لن نقبل بقمع اي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات واوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات".
ولفت الكاظمي الى أن هذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب ان لا نكرر الاخطاء السابقة، مشددا بالقول "على الاجهزة الأمنية القيام باجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الاجهزة الأمنية او الحق العام".
وتابع أنه "تم منح اللجنة التحقيقية العليا اسبوعاً واحداً لكشف الحقائق لما جرى في الايام الاخيرة في مدينة الناصرية"، مؤكداً "اتخذنا قرار اقالة المحافظ لكي نبعث رسالة الى اهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول".


العراق

مصطفى الكاظمى

رئيس الوزراء العراقى

مظاهرات العراق

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