رئيس أركان الجيش الإسرائيلى: إيران لا تشكل تهديدا نوويا فحسب بل تنشر الإرهاب

كتب أحمد عرفة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي ، إن إيران لا تشكل تهديدا نوويا فحسب بل تنشر الإرهاب وتستخدمه ضد أهداف مدنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافي إن جيش بلاده يجدد خطط العمليات لمواجهة إيران مضيفا أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووى الإيرانى المبرم في 2015 ستكون خطوة خاطئة.

وقال كوخافي في خطاب أمام معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب "العودة للاتفاق النووى الموقع في 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيء وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية".