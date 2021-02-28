اليوم السابع
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خارجية بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية

الأحد، 28 فبراير 2021 04:27 م
خارجية بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا
ريهام عبد الله

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أدان دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية ومأرب، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المسئولين ليسوا جادين في السلام.

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" تدين المملكة المتحدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية ومأرب، إنها تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المسؤولين ليسوا جادين في السلام، ناهيك عن حماية الشعب اليمني".

دومينيك راب
دومينيك راب

 

وفى سياق آخر أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وتعاود مصر التأكيد على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التى تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.


دومينيك راب

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وزير خارجية بريطانيا

السعودية

الطائرات المسيرة

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