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حياة كريمة بالوادى الجديد: الأهالى يشعرون بمدى اهتمام الدولة بتطوير المحافظة

الأحد، 28 فبراير 2021 08:33 م
حياة كريمة بالوادى الجديد: الأهالى يشعرون بمدى اهتمام الدولة بتطوير المحافظة حياه كريمه
كتب أحمد عرفة

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قالت غادة الخديوى منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالوادى الجديد، إن الحملة تهتم بشكل كبير بالمحافظة من خلال تدشين العديد من المشروعات التي تساهم في ربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

 

وأضافت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالوادى الجديد، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تدشين مشروعات كبيرة في العديد من المراكز المختلفة، وجعلت مبادرة حياة كريمة محافظة الوادى الجديد ضمن أهم المحافظات الاستثمارية.

 

ولفتت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالوادى الجديد، إلى أن أهالى محافظة الوادى الجديد  يشعرون بمدى اهتمام الدولة المصرية بالمحافظة وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل .

 


حياه كريمه

الوادى الجديد

غاده الخديوى

اكسترا نيوز

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