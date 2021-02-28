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حركة النهضة تقر بتجاوزات ضد صحفيين فى تظاهرات الأمس وتعتذر عنها

الأحد، 28 فبراير 2021 05:09 م
حركة النهضة تقر بتجاوزات ضد صحفيين فى تظاهرات الأمس وتعتذر عنها حركه النهضه
كتب أحمد عرفة

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أقرت حركة النهضة الإخوانية فى تونس بتجاوزات ضد صحفيين فى تظاهرات الأمس معتذرة عنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى ظل الأزمة السياسية الكبيرة التى تعيشها تونس جراء الخلاف السياسى بين قيس سعيد رئيس الدولة من جانب ورئيس الحكومة ومن خلفة "النهضة" من جانب آخر، انتفض الصحفيون والإعلاميون على وقع الاعتداءات التى طالت عددا منهم خلال المسيرة التى دعت لها حركة النهضة فى تونس، أمس السبت، حيث خرجت مسيرتان الأولى شارك فيها أنصار حركة "النهضة" ورفعتا شعار "الدفاع عن الشرعية والبرلمان"، فيما انطلقت مظاهرة أخرى مضادة دعا إليها حزب "العمال" اليسارى و"اتحاد القوى الشبابية" تنديدا بما وصف "عبث المنظومة القائمة" خلال السنوات العشر الأخيرة ومسؤوليتها عن الأزمات المختلفة فى البلاد.

ودانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تصرفات حركة النهضة ضد الصحفيين، وأكدت فى بيان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن صمت قيادات النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعى منها نحو تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل فى عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي.


حركه النهضه

الغنوشى

تونس

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