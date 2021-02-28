اليوم السابع
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حبس مالك صيدلية متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بإمبابة

الأحد، 28 فبراير 2021 02:25 م
حبس مالك صيدلية متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بإمبابة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس مالك صيدلية، لاتهامه بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه في إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطني، والامن العام، ومديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مالك صيدلية، في الاتجار بالعقاقير المخدرة بإمبابة، متخذا من الصيدلية مقرا لاستقبال عملائه.

 

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، أثناء تواجده بالصيدلية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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