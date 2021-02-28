حبس صاحب محل سنة مع الشغل لتعاطيه الترامادول فى الدرب الأحمر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة صاحب محل حلويات بالحبس سنة مع الشغل لتعاطيه الترامادول المخدر، وتغريمه 10 آلاف جنيه في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م. م" صاحب محل حلويات بإحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي لعينتي الدم والبول للمتهم أن العينة تحوى على إيجابية تعاطي المتهم لمادة ترامادول المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتعاطيه لعقار الترامادول المخدر دون الحصول على تصريح طبي بذلك.