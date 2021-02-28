حانوتى أمريكى يدفن حيا بعد انهيار القبر عليه وفشل محاولات إنقاذه

إيهاب محمد

توفى عامل في مقابر لونج إيلاند الأمريكية، حيث كان يسوى قاع قبر عندما انهار أكثر من 7 أقدام من الأرض فوقه، ودفن حيًا لتنتهى الواقعة بوفاته، وذكرت شرطة مقاطعة سوفولك، في بيان صحفى، أن رودوين أليكوك، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يعمل داخل المقبرة في حديقة واشنطن التذكارية، عندما وقع الحادث، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



رودوين أليكوك

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن زملاء العمل حاولوا الحفر إلى داخل القبر الذي يزيد عمقه عن سبعة أقدام، كما وصل أول المستجيبين من أربع إدارات إطفاء بالمنطقة إلى مكان الحادث، إلى جانب ممثلين من قسم خدمة الطوارئ بشرطة مقاطعة سوفولك، ولكن لم يتم إنقاذ "أليكوك".

ومن جانبه، أعلن مساعد طبيب من مكتب المركز الطبي لمقاطعة سوفولك، عن وفاة أليكوك في مكان الحادث، فيما تحقق إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في الحادث، بالإضافة إلى فرقة القتل التابعة لشرطة مقاطعة سوفولك، وكشفت "ديلى ميل"، أن أليكوك متزوج ولديه ولدان مراهقان.



عمال الانقاذ

وفى واقعة أخرى، يشار إلى أن أنتونى داميانو، عامل جنازة سابق، كان قد حصل على تعويضات بعد إصابته عقب نقل جثة تزن 168 كجم، حيث شعر بتمزق فى كتفه الأيمن مما ترتب عليه تقييد حركته لأكثر عقد.

ترجع القصة عندما كان أنتونى داميانو، يعمل مدير جنازة فى ملبورن فى أستراليا، فى عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 60 عاما، وبعد نقله لجسد المتوفى، شعر بإحساس تمزيق فى كتفه الأيمن، مما أدى إلى شعوره بألم شديد وتقييد حركته لأكثر من عقد، وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.

واستمعت المحكمة لقصة تعرضه للإصابة، وقد تلقى الرجل الذى يبلغ من العمر 70 عاما الآن، تعويضا ماليا من صاحب العمل السابق بعد أن صدر قاضى حكما لصالحه لأنه سيحتاج إلى التقاعد.

وواصل "داميانو" العمل حتى أواخر 2016، وطوال فتره عمله، كان يحتاج إلى علاج طبى لإصابة كتفه، وقرر القاضى أندريا تسالاماندريس، أنه يستحق التعويض عن الحوادث، وأمر صاحب العمل السابق بدفع التكاليف القانونية، بعد الاضرار التى لحقت به.

وقال القاضي تسالاماندريس :"بسبب الإصابات التي لحقت السيد داميانو قد دمر تقاعده ..بدلاً من من الاستمتاع الكامل بتلك السنوات.. يتعين عليه تحمل الألم اليومي والذي يتطلب استخدامه المتكرر للأدوية للمساعدة لتخفيف آلامه ". وأضاف :"أنه لا يستطيع الاستمتاع بهواية الجولف المفضلة له أو الأنشطة الترفيهية الأخرى التي كان يستمتع بها من قبل".