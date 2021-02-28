أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن حركات التفوق الأبيض، والنازيين الجدد، أكثر من مجرد تهديدات إرهابية محلية، مشيرا إلى ضرورة وضع تنسيق عالمى للتغلب على الخطر المتصاعد.
وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "التفوق الأبيض وحركات النازيين الجدد أكثر من مجرد تهديدات إرهابية محلية، لقد أصبحوا تهديدًا عابرًا للحدود يتزايد يومًا بعد يوم، نحن بحاجة إلى عمل عالمي منسق للتغلب على هذا الخطر الخطير والمتصاعد".
أنطونيو جوتيريش
وفى سياق آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى مواجهة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب، وانعدام المساواة بين الجنسين، من أجل بناء عالم من الكرامة والفرص للجميع.
وأشار الأمين العام، في مشاركته عبر رسالة بالفيديو في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى "دعوة العمل" التي أطلقها أمام المجلس قبل عام لتعزيز المساواة وتخفيف المعاناة في كل مكان، لتحقيق أهداف الدعوة في جميع المجالات، من التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية إلى المساواة بين الجنسين وحماية مجال العمل المدني وضمان أن تكون التكنولوجيا الرقمية قوة من أجل الخير.
وقال جوتيريش، إن جائحة (كوفيد-19) عمّقت الانقسامات القائمة ومواطن الضعف وانعدام المساواة، وتسببت في انقسامات جديدة وتصدعات في حقوق الإنسان، مشيراً إلى عدم التكافؤ في جهود التطعيم ضد كوفيد-19.
وأكد جوتيريش، أن الفيروس يصيب أيضا الحقوق السياسية والمدنية ويُقلص مساحة العمل المدني.. مشيرا إلى أن سلطات بعض الدول تستخدم الجائحة كذريعة، فتلجأ إلى تدابير أمنية وإجراءات طارئة للقضاء على المعارضة وتجريم الحريات الأساسية وإسكات المعلومات المستقلة وتقويض أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وأضاف، أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السياسيين، وحتى المهنيين الطبيين، يتعرضون للاعتقال والاضطهاد والتخويف والمراقبة، بسبب انتقادهم للاستجابات الحكومية للجائحة أو لغياب تلك الاستجابات.
وأوضح جوتيريش، أن ثمة خارطة الطريق للتعاون الرقمي التي تم تطويرها، داعيا كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى وضع حقوق الإنسان في قلب أطر العمل التنظيمية والتشريعية المتعلقة بتطوير واستخدام التكنولوجيات الرقمية.. مشددا على الحاجة إلى إيجاد مستقبل رقمي آمن ومتكافئ ومنفتح، لا ينتهك الخصوصية أو الكرامة.
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