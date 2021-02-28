جهاز دمياط الجديدة: تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لمنع المواقف العشوائية وربط المدينة بالمحافظات والمدن المختلفة، وتيسيراً على سكان ورواد المدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنَّ الموقف الشرقي مقام على مساحة 2.65 فدان، بينما الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط مقام على مساحة 4.8 فدان.