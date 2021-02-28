جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب أمبولات مخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من من أمبولات زيت الماريجوانا المخدرة المخدرة والمحمولة طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس إشتبه محمود جاد مأمور الجمرك المعين باللجنة الجمركية في مشمول بوليصة الشحن رقم 78360906 الواردة من امريكا وهو عبارة عن كرتونة بوزن 2.85 ليبرة حيث أنه أثناء قيامه بفتح الطرد وجد بين طيات الملابس أمبولات بداخلها مادة سائلة .

وبالعرض علي جون جميل مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنه لفحص وجرد محتويات الطرد من محمد فتحي مدير الحركة وأحمد سمير مأمور الحركة فتبين وجود 5 أمبولات مخفاة بين طيات الملابس و 5 أمبولات أخرى مخفاة داخل فرش حذاء والجميع بداخله مادة سائلة .

وبعرض الأمر علي إدارة مكافحة المخدرات أفادت أن الأمبولات المضبوطه يشتبه أنها تحتوي علي زيت الماريجوانا المخدر ومحظور دخوله وتداوله داخل البلاد .

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 بالواقعه وتسليم المضبوطات للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .