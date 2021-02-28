اليوم السابع
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جامعة بنها تطلق قوافل طبية بشرية لقرى مركز بنها وتقديم العلاج بالمجان.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 04:17 م
جامعة بنها تطلق قوافل طبية بشرية لقرى مركز بنها وتقديم العلاج بالمجان.. صور القافلة الطبية التى تنظمها جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بالتعاون مع كلية الطب البشري بنها ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية، قوافل طبية بشرية لقري "بتمدة  وعرب إسماعيل وعرب معروف وجزيرة بلي" التابعة لمركز بنها، وبرعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نرمين عدلى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والرمد والتحاليل، بالإضافة إلي قياس السكر والضغط للمرضي، وذلك من أجل سهولة اتخاذ الإجراءات الإحترازية أثناء القافلة.

وأشارت "عدلى"، إلى أن القوافل تقوم بالكشف علي المرضي وتوزيع العلاج لهم بالمجان وتحويل بعض الحالات إلي مستشفي الجامعة التي تستدعي ذلك.

وخلال تفقده القوافل أشاد الدكتور جمال سوسة، بها وبما تقدمه لأهالينا فى القرى الاكثر احتياجا، موكدا علي استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتى فى إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلى، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة فى كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين.

الدكتور جمال سوسة خلال تفقد القوافل

الدكتور جمال سوسة خلال تفقد القوافل

 

القوافل الطبية لجامعة بنها
القوافل الطبية لجامعة بنها

 

متابعة أعمال الكشف بالوقافل الطبية
متابعة أعمال الكشف بالوقافل الطبية

 

متابعة القافلة الطبية
متابعة القافلة الطبية

 


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