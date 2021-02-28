جامعة المنصورة تكشف أسباب اعتذار طالبة واحدة عن أداء امتحان الترم الأول

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن تقديم طالبة واحدة بكلية الفنون الجميلة اعتذارا عن آداء امتحانات الترم الأول، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا خلال إجازة نصف العام في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس جامعة المنصورة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، إن الجامعة قبلت اعتذار الطالبة، منوها بعدم تسجيل أي إصابات منذ أمس، مضيفا: " الرهبة الأولى بدأت تختفى والناس هتبتدى تتعود".

وبدأت امتحانات للفصل الدراسى الأول بكليات جامعة المنصورة أمس السبت 27 فبراير 2021 م وسط إجراءات احترازية مشددة بدءا من بوابات التعقيم الذاتى للطلاب، أثناء دخولهم من بوابات الجامعة ، والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات الامتحانات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية فى كل كلية.