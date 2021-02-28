جامعة الأقصر تفوز بمشروع القياس والتقويم الممول من التعليم العالي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مع فريق مشروع القياس والتقويم الممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والذي فازت به جامعة الأقصر ضمن مشروعات الدورة السادسة مؤخراً.

وخلال الاجتماع عرض رئيس جامعة الأقصر، خطة العمل القادمة للمشروع وبعض الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع مثل تخصيص المقرات وتجهيزها لتلائم تطلعات المرحلة القادمة في التحول نحو رقمنة الاختبارات وأساليب القياس والتقويم.

وفى نفس السياق أعلنت جامعة الأقصر في إطار التعاون المثمر بين المجلس الأعلي للثقافة وجامعة الأقصر لنشر الوعي الثقافي وتنمية وأكتشاف القدرات الإبداعية، أن المجلس الأعلى للثقافة بصدد الإعلان عن جائزة سنوية بعنوان "جائزة الدولة للمبدع الصغير" للنشئ، وذلك تحت رعاية قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت سن 18 سنة.

وكان قد شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، امس السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 بكلية السياحة والفنادق وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث قام الدكتور محجوب بزيارة تفقدية للكلية للاطمئنان على سير الامتحانات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعلى بوابات التطهير والتعقيم، كما شدد علي ضرورة التزام الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الكلية بالمرور على كبائن التعقيم الذاتى المجهزة بأربعة رشاشات، والكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الكلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستيفاء قاعات الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعى والسلامة، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الكلية، وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بالمرور علي مقارات وقاعات الامتحانات والغرفة المخصصة للعزل بالكلية ، كما شدد الدكتور محجوب علي ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



اجتماع رئيس الجامعة مع فريق مشروع القياس والتقويم



الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر مع فريق مشروع القياس والتقويم