جامعة أسيوط تستقبل طلابها فى أول أيام الفصل الدراس الثانى وسط إجراءات احترازية

أسيوط - هيثم البدري

استقبلت جامعة أسيوط أبنائها الطلاب من مختلف الكليات فى أول أيام الفصل الدراسى الثاني، وصرح الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة أن كافة بوابات الجامعة شهدت تشديدا صارما للإجراءات الاحترازية منذ عبور الطلاب للحرم الجامعى وصولاً للحرم الجامعى والتى تضمنت مراجعة التزام الأفراد بارتداء الكمامات، ورش مطهرات الايدى وقياس درجة الحرارة مع وضع علامات توضع خط سير الطلاب مع الحفاظ على مسافات التباعد بينهم، مشيرا إلى أن الأسابيع الأولى من الفصل الدراسى الثانى مخصصة لإجراء امتحانات الكليات المرجأة من الفصل الدراسى الأول.

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الساعات الأولى لدخول الطلاب تمت فى انتظام ويسر فى عملية تدفق الطلاب إلى داخل الجامعة، مضيفاً أن مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها والتى شهدت لأول مرة استخدام أجهزة تعقيم ايدى آلية من تصميم فريق طلابى من أبناء كلية الهندسة وتم تنفذيها بوحدة المشروعات الابتكارية برعاية الشباب والتى تعمل بصورة أوتوماتكية عبر أجهزة استشعار لرش المطهرات واللتر الواحد يكفى لتطهير إيادى ألف طالب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية تتم تحت إشراف وتواجد أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس وبتعاون من اتحاد طلاب الجامعة الذى أطلق مبادرة تطوعية تحت عنوان اطمن معانا والتى تضم 100 طالب من مختلف الكليات وذلك لمتابعة قياس درجة حرارة الطلاب وتوزيع الكمامات ورش المطهرات وذلك بتنسيق متكامل بين أفراد المبادرة تحت قيادة الطالب عبد الرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه لطالب أحمد عصام الدين.