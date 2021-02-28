جامعة أسوان تنظم مائدة مستديرة لمناقشة مستجدات سوق العمل فى ظل كورونا

أسوان - صلاح المسن

افتتح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، الجلسة النقاشية مع مجتمع الأعمال بالمحافظة، لمناقشة مستجدات سوق العمل بأسوان، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والتى ينظمها المركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD بجامعة أسوان تحت عنوان "مائدة مستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة" لمناقشة تأثير جائحة كورونا العالمية على سوق العمل والتغيرات التى حدثت فى مجال التوظيف لخريجى الجامعة".

ورحب الدكتور أحمد غلاب خلال اللقاء بالحضور من ممثلى قطاعات التعليم والصحة والمقاولات والإنشاءات وقطاع التعدين والأعمال إلى جانب الشركات التجارية ومشروعات ريادة الأعمال بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان: "أن جامعة أسوان أيضا لا تنفصل عن المجتمع والبيئة المحيطة بها وأيضا مجتمع الأعمال بقطاعته المختلفة التى تعمل جاهدة على خدمته بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، وأن المائدة المستديرة ناقشت المستجدات بسوق العمل نتيجة لأزمة كورونا العالمية وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء فى المستقبل القريب أو البعيد، متابعا: نحاول أن نخدم طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين للمواكبة

وأضاف المهندس عمرو توفيق ممثل احدى الشركات نعتز بهذه اللقاءات ونجدها ذات قيمة عالية ونسعد بأن الجامعة تعمل على دراسة واقع سوق العمل خاصة فى ظل تغيرات عالمية كبيرة. وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول إمكانية الاستفادة من الخريجين المؤهلين.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية دعم مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذى تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدى أهمية اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 فى الجامعات المختلفة لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل ورفع كفاءة المراكز فى مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة أسوان قد شاركت فى الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف والذى شارك به 15 مركزا جامعيا بعشر جامعات مصرية حكومية وحقق نجاحا كبيرا رغم ظروف الجائحة.

ومن أهم المحاور التى نوقشت بالمائدة المستديرة المحور الأول تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل فى أسوان والمحور الثانى آليات العمل والتوظيف بعد كورونا والمحور الثالث الى أى مدى تحقق المخرجات التعليمية لجدوى اقتصادية للشركات المحور الرابع الاتجاهات المستقبلية للتوظيف فى أسوان.