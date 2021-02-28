تنظيم بطولة جديدة لسباقات الهجن في 19 مارس القادم

كتب : محمد حسين

ينظم الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء، بطولة جديدة للهجن فى مدينة شرم الشيخ، فى إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى. وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البطولة هى السباق الثالث لموسم سباقات 2021، وتنطلق يوم 19 مارس القادم على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، ويشارك فيها هجانة من محافظات جنوب وشمال سيناء، والإسماعيلية والسويس والوادى الجديد والشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان .

أضاف أن اللجان الفنية المختصة ستبدأ فى استقبال الهجانة المشاركين، لاستكمال إجراءات فحص كل جمل مشارك وتحديد فئة الشوط الذى سيشارك فيه يعقبه تحديد عدد الأشواط .

وأوضح أن السباق سينظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأن جوائز مالية قيمة تخصص لأول الفائزين بكل شوط وأن التسابق يتم وفقا للشروط المقررة لسباقات الهجن فى كل الميادين على مستوى الوطن العربى ، واهمها خلو اى جمل من استخدام المنشطات ووجود شريحة إلكترونية خاصة به توضح كل بياناته واستخدام الراكب الألى " الروبورت" فى التسابق فى الأشواط وتخصص اشواط تراثية خلالها يتم القيادة للهجن بواسطة راكب بشرى .

يذكر أنه سبق ونظم الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء فى يناير الماضى بطولة سباق شاركت فيها 12 محافظة مصرية باجمال 28 قبيلة وتسابقت خلالها 1200 من الهجن، وتعاونت فى تنظيمه الشباب والرياضة والطب البيطري والصحة والثقافة.