تموين الأقصر تنظم جولات لمتابعة احتياجات قرى "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية تنظيم عدد من الجولات على قرى ونجوع مبادرة "حياة كرية" لتطوير قرى الريف المصرى جنوب الأقصر.

وأوضح وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم جولات فى مدينة إسنا والقرى والنجوع التابعة لها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك برفقة كل من المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس فراج احمد مدير ادارة تموين اسنا، ومفتشى التموين بالمحافظة وذلك لتفقد قرى حياة كريمة باسنا، وكذلك المرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع وكذلك تم افتتاح فرع خير زمان بإسنا.

وتابع الدكتور تامر صلاح مختار، أنه يتم تنظيم تلك الجولات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد كافة الخدمات بالقرى، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل مراكز خدمات مجمعة، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات ضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على ان تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك وأي خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك، مؤكداً على أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم، وأشارت وزارة التموين إلى أن هذا الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المقدمة من (المخابز – المستودعات- المطاحن – مراكز الخدمة المطورة – مكاتب التموين – منافذ المجمعات الاستهلاكية – منافذ جمعيتي – بدالى التموين - ... وغيرها من المنشأت التموينية بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من تطوير قرى الريف المصري المعروف بمبادرة حياة كريمة تأتى طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة الخدمات المقدمة لهم ، ورفع كفاءتها من كافة الجوانب المعيشية، وكذلك توفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصري حيث قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ جمعيتي سوف تدخل في منظومة تطوير قرى الريف المصري عبر فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة في مراكز مبادرة حياة كريمة والبالغة (51) مركز على مستوى الجمهورية، مؤكداً بدء المعاينات طبقاً لتقديم الطلبات من قاطني المراكز الواحد والخمسين والقري التابعة لها.



جولات لمتابعة إحتياجات قرى حياة كريمة جنوب الأقصر



قيادات مديرية تموين الأقصر ينظمون جولات لمتابعة إحتياجات قرى حياة كريمة



متابعة القرى ورصد احتياجاتها بالاقصر