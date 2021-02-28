تفاصيل حبس عامل وصديقه هتكا عرض طالبة وصوراها عارية بسبب رفضها الخطوبة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية جريمة بشعة، حيث خطف عاملان طالبة فى توك توك وسط الزراعات وهتكا عرضها وقاما بتصويرها عارية انتقاما منها، بسبب تقدم أحدهما لخطبتها ورفضها له، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما أمرت نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجه لهما تهمة الخطف وهتك العرض، إلى جانب استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان واقعة هتك العرض وما بها من إصابات، والتحفظ على الهاتف المحمول التى تم تصوير المجنى عليها به.

كان اللواء حاتم حداد قد تلقي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بورد بلاغ من "إ. ع" 22 عاما طالبة ومقيمة دائرة المركز، بقيام شخص يدعي "م. م" عامل الوميتال باختطافها في أرض زراعية نائية، وكان بانتظاره أحد أصدقائه ويدعى "ع. م" 20 مبلط سيراميك، وقاما بالتعدي بالضرب عليها وهتك عرضها وتصويرها عارية على هاتف محمول، وفرا هاربين.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات صحة الواقعة، قيام شاب كان قد تقدم للفتاة لخطبتها لكنها رفضته، بالاتفاق مع أحد الأشخاص، لهتك عرضها وتصويرها عارية بهاتف محمول، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب وتبين انهما عقدا العزم على هتك عرضها وتصويرها عارية بهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهما.