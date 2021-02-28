تعليم المنوفية: لا شكاوى بامتحانات النقل لكل الصفوف والمراحل التعليمية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، عن انتظام العملية الامتحانية لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مضيفا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية معوقات أو مشكلات صحية تتعلق بالامتحانات داخل المدارس سواء امتحانات الصف الرابع الابتدائى أو الثانى الثانوى العام أو النقل بمدارس التعليم الفنى بمختلف نوعياته.

وكان مدير المديرية قد بدأ عمله صباح اليوم بالمشاركة فى غرفة عمليات امتحانات النقل بالمديرية لرصد ومتابعة كافة أعمال امتحانات النقل على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالتواصل مع غرف العمليات بالإدارات ثم قام بجولة تفقدية لمتابعة انتظام امتحانات النقل ببعض مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية حيث أدى الطلاب الامتحان وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.