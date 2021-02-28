"تعليم المنوفية" تعلن عن مسابقة فنية لخدمة الحملة القومية "سلامتك على الطريق"

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية عن تنظيم مسابقة فنية بنظام "أونلاين" من خلال موقع المديرية وصفحة التوجيه العام للتربية الفنية بالمديرية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بجميع المدارس الحكومية والقومية والرسمية والخاصة وطلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وذلك للمشاركة الفعالة فى الحملة القومية "سلامتك على الطريق".

من جانبه صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية أن جميع الأعمال التى ستقدم من الطلاب سيتم رفعها على ملف باسم محافظة المنوفية بقناة (Teams) الخاصة بالتربية الفنية على موقع الوزارة .

وقال مدير المديرية أن موضوع المسابقة يتضمن تنفيذ أعمال فنية فى مجال التعبير الفنى أو التصميم الفنى تعبر عن إرشادات توعية للحفاظ على ( سلامتك على الطريق ) وتجنب المخاطر والالتزام بالإشارات المرورية والتعرف على هدف ورمز كل إشارة والتحذير من مخاطر السرعة ووجود نقط إسعاف على الطريق مع مراعاة كتابة عبارات إرشادية فى التصميم الفنى مضيفا أن من شروط المسابقة أن يتم تنفيذ التعبير الفنى والتصميم الفنى فى مساحة لا تزيد عن ( ربع فرخ ورق ) مع ضرورة كتابة بيانات الطالب ( الاسم ــ المدرسة ــ المحافظة ـــ الإدارة التعليمية ــ عنوان العمل الفنى ــ اسم المعلم ــ اسم الموجه ــ اسم الموجه العام ) على أن يتم رفع الأعمال المقدمة على قناة ( Teams ) فى ملفات خاصة بالمسابقة باسم كل محافظة حتى نهاية مارس 2021 ويتم استلام الأعمال مجمعة من كل محافظة يوم الخميس الأول من شهر أبريل 2021 بمكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بديوان الوزارة وتقدم وزارة التربية والتعليم جوائز مادية قيمة وشهادات تقدير للطلاب الفائزين فى فعاليات المسابقة.