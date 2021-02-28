تعرف على مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف والمياه بكورنيش أسوان × 11 معلومة

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء فى أكبر مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، استكمالاً لخطة إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بإجراء أكبر عملية لتجديد الشبكات والمحطات.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن المشروع:



1.تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى للصرف الصحى بطريق كورنيش النيل.

2. يبدأ المشروع من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 مللى إلى 400 مللى.

3. بلغت تكلفة المشروع 5 ملايين جنيها.

4. يهدف المشروع إلى القضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل.

5. تم نهو الخط العمومى للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى.

6. مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى.

7. بلغت اعتمادات المرحلة الأولى نحو 44 مليون جنيه.

8. خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و 13 بالشلال كمرحلة أولى.

9. سيتم العمل فى محطات الكرور وكيما 9 ، وكيما 10 ، فضلاً عن إستكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية.

10. فى نفس الوقت جارى إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية.

11. بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى.