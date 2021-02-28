اليوم السابع
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تعرف على مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف والمياه بكورنيش أسوان × 11 معلومة

الأحد، 28 فبراير 2021 09:00 ص
تعرف على مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف والمياه بكورنيش أسوان × 11 معلومة جانب من الأعمال
أسوان – عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء فى أكبر مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، استكمالاً لخطة إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بإجراء أكبر عملية لتجديد الشبكات والمحطات.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن المشروع:
 

1.تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى للصرف الصحى بطريق كورنيش النيل.

2.  يبدأ المشروع من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين  300 مللى إلى 400 مللى.

3بلغت تكلفة المشروع 5 ملايين جنيها.

4.   يهدف المشروع إلى القضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل.

5.   تم نهو الخط العمومى للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى.

6.   مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى.

7.   بلغت اعتمادات المرحلة الأولى نحو 44 مليون جنيه.

8.  خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و 13 بالشلال كمرحلة أولى.

9سيتم العمل فى محطات الكرور وكيما 9 ، وكيما 10 ، فضلاً عن إستكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية.

10فى نفس الوقت جارى إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية.

11بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى.


شبكات الصرف الصحى

شبكات المياه

اسوان

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