اليوم السابع
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تعرف على مزايا البنك الزراعى المصرى للتحول لنظم الرى الحديث

الأحد، 28 فبراير 2021 04:00 ص
تعرف على مزايا البنك الزراعى المصرى للتحول لنظم الرى الحديث وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن العديد من التسهيلات المقدمة من البنك الزراعى المصرى للتحول للرى الحديث وعلى رأسها دراسة زيادة السلف الزراعية فوق 15 ألف جنيه مع تطبيق زيادة نسبة 25%منها للمزارعين المحولين للرى الحديث، وتقديم العديد من المزايا والخدمات مثل تسوية الديون المتعثرة للمزارعين للوقوف بجانب الدولة فى تبني المشروع القومى للتحويل من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا، أنه فى إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة وحرص الوزارة الدائم على الوفاء بجميع المتطلبات واحتياج القطاعات المختلفة للمياه سواء زراعية أو صناعية أو مياه شرب وخلافه. 

أضاف أن ما قامت به الوزارة من مشروعات قومية مثل مشروع تأهيل الترع والتحول للرى الحديث لما له من مردود ملموس مثل زيادة للإنتاج وقلة التكاليف مقارنة بالرى التقليدى .

 وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائى لجنوب الوادى بإسنا، أن الهيكل التنظيمى للوزارة والجهود التى تبذلها من عقد ندوات التوعية مع توفير الدعم الفنى والمالى لتطبيق منظومة الرى الحديث مع عرض النماذج الناجحة بالواقع وزيارتها ميدانيا حيث تعد محافظة قنا من المحافظات الرائدة في مجال تطبيق نظم الرى الحديث.

كانت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الادارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا نظمت مؤتمرا بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى تحت عنوان"تطوير القطاع الزراعي بمحافظة قنا في إطار رؤية مصر 2030" بحضور عدد من المزارعين.


الرى الحديث

وزارة الرى

البنك الزراعى

تأهيل الترع

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