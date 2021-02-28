تعرف على أبرز توصيات المجمع المقدس بالكنيسة قبيل إقرارها رسميا

كتب مايكل فارس

تبدأ جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، وأولى الاجتماعات ستكون غدا الاثنين، على مدار 3 أيام تجتمع خلالها الـ 12 لجنة من لجان المجمع، الذى سيخصص موضوع رئيسى للمناقشة هذا العام عن"كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

وتأتى القرارات النهائية بعد انتهاء اجتماعات اللجان حيث تقدم توصياتها إلى سكرتارية المجمع المقدس التى تقوم بعدها بترتيب جدول أعمالها و فحصها وعرضها على الجلسة العامة واختيار ما سيتم مناقشته أو ما يمكن تأجيله.

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قرارات المجمع المقدس

كشفت مصادر كنسية، أن من ضمن القرارات التى سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة هو اعتراف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأحد الأديرة التى يجرى فحص أوراقها للاعتراف من جملة 5 أديرة تحت التأسيس، وذلك بعد تقرير سوف يصدر من لجنة الرهبنة خلال اجتماعها، حيث أن الكنيسة حاليا يوجد بها 54 ديرا للراهبات والرهبان سواء في الداخل والخارج.

وتابعت المصادر، سيتم خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس عرض وثيقة الأديرة القبطية في مصر والخارج، التي أعدتها لجنة الإعلام والمعلومات والتي يترأسها الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، وقد تم إصدار مجلد كبير بالصور، يضم أعداد وتاريخ الأديرة وهم 39 ديرا للرهبان و 14 ديرا للراهبات في مصر والخارج، أى 53 ديرا وبعد الاعتراف بالدير الجديد سيكون المجموع 54 ديرا.

تشكيل جديد المجالس الأكليريكية

‏ومن المقرر أن يصدر البابا تواضروس الثانى قرارا بإعادة تشكيل جديد للمجالس‏ ‏الإكليريكية‏ الإقليمية الستة ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ للكنيسة سواء في رئاستها أو عضويتها، ‏والتي‏ ‏يتجدد‏ ‏تشكيلها‏ ‏كل‏ 3 ‏سنوات‏، بعدما صدر قرارا وانعقاد دورتها الأولى عام 2015، والدورة الثانية 2018 وهي الحالية وتنتهى في مايو المقبل، والثالثة هي ما سيتم إقراره بجلسة المجمع 2021.

وقرر البابا تواضروس إنشاء المجالس الأكليريكية إلى 6 لجان إقليمية ل‏توزيع‏ ‏قضايا‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏علي‏ ‏ست 6 ‏دوائر‏ ‏بحسب ‏توزيع‏ ‏جغرافي‏ ‏يشمل‏ ‏كل‏ ‏الكرازة‏ المرقسية سواء في مصر أو الخارج، وذلك لسهولة وسرعة اتخاذ الإجراءات، وتضم الدائرة الأولى وهي أمريكا وكندا والثانية لأوروبا والثالثة لأستراليا وأسيا والرابعة بالقاهرة والجيزة وأفريقيا والخامسة للإسكندرية والوجه البحرى و السادسة للوجه القبلى.

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