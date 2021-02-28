تطعيم 38 ألفا و967 طفلا ضد شلل الأطفال باليوم الأول فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أنه جرى تطعيم 38 ألفا و967 طفلا ببورسعيد في أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي تستهدف تطعيم حوالي 110 آلاف طفل بمختلف مناطق المحافظة

وقدم "أبو هاشم"، الشكر، خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية، لكافة أعضاء فرق العمل على ما قدموه خلال اليوم الأول، لافتًا إلى أنه جرى التطعيم بواسطة 350 فريقا طبيا على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأكد على أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسته، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.