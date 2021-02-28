تطعيم 131 ألف طفلا خلال اليوم الأول من حملة "شلل الأطفال" بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

ترأس الدكتور "ايهاب حنفي" وكيل وزارة الصحة بأسوان، الإجتماع المسائي لليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الأول من الحملة، وذلك بحضور الدكتور "مصطفي أبو المجد" مدير إدارة الطب الوقائي، وأيضا بحضور مشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.

و أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، خلال فاعليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عن تطعيم عدد 131 ألف و401 طفل بواقع 51 % من المستهدف، والذي يبلغ عدد 257 ألف و 219 طفل.

وتستهدف الحملة، تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور ايهاب حنفي وكيل وازرة الصحة باسوان صباح اليوم، يرافقه الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، وأحمد عاطف مراقب الأول التطعيمات بالمديرية ، وتم المرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة في المركز الطبي ومكتب صحة أول بمدينة أسوان، بالإضافة لتفقد سير العمل مع الفرق المتحركة في عدد من الشوارع.



أعمال الحملة



الاجتماع المسائى



الحملة تجوب القرى



تطعيم الأطفال فى المنازل



تطعيم الأطفال