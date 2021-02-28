"تضامن" المنوفية تتعهد بمساعدة ربة منزل وسداد ديونها بعد دراسة الحالة

المنوفية - محمود شاكر

ناشدت ربة منزل ونجلتها، أهل الخير لسداد ديونها قبل تأييد الحكم عليهما بالحبس وضياعها نتيجة لتلك الأموال التى استدانتها، وقالت أسماء السيد محمود ، ربة منزل، مقيمة بمدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، إنها تعرضت للاستدانه بمبالغ مالية وضمنتها والدتها أثناء تجهيزها للزواج، ورغم دفعهم مبالغ كبيرة فإنهم تعثروا فى استكمال السداد لظروف خاصة.

وأضافت أسماء أن المبلغ المتبقى عليهما للوفاء بالدين 24 ألف جنيه ومسند بالأوراق، مشيرة إلى أن الجلسة التى سيتم التصديق فيها بالحكم من المقرر لها أن تتم فى الثانى من شهر مارس المقبل، وهو ما لا تتمناة وتتمنى أن يتم الوفاء بدينها قبل التصديق على الحكم.

من جانبه، أكد الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه جارى دراسة الحالة والعمل على مساعدتها، من خلال الدراسة الكاملة لها فى إطار الملفات التى تقوم بها مديرية التضامن بالمنوفية، لافتا إلى أن هناك العديد من الحالات التى تتعرض لمثل هذه الأمور وتتولى الإدارات المختلفة بالمحافظة أمر دراستها وسداد دينها إذا أستوفت الشروط.

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