اليوم السابع
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تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين للتحول الرقمى ببورسعيد

الأحد، 28 فبراير 2021 03:32 م
تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين للتحول الرقمى ببورسعيد سكرتير عام محافظة بورسعيد مع العاملين
بورسعيد - محمد عزام

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سلم اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، شهادات اجتياز الدورات التدريبية فى التحول الرقمى وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومحافظة بورسعيد ، لتنفيذ البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى ، وتنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا للتميز الرقمى والمؤسسى . وذلك بحضور المهندسة شيماء جودة مدير الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد بمتابعة برامج الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتطوير مستوى الأداء

يذكر أنه تم عقد دورات تدريبية للعاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ فى مجال التحول الرقمى وأساسيات البرمجة ، وقد قام السكرتير العام بتسليم عدد من الشهادات للمتدربين بالدورة.

السكرتير العام يسلم الشهادات
السكرتير العام يسلم الشهادات

 

تقديم الشهادات للعاملين
تقديم الشهادات للعاملين

 

تقديم شهادات اجتياز الدورة
تقديم شهادات اجتياز الدورة

 

شهادات التدريب لتأهيل العاملين
شهادات التدريب لتأهيل العاملين

 

 

 


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تسليم الشهادات للعاملين

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