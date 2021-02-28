تسجيل 93 حالة وفاة و8010 إصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة فى إيران

كتب أحمد عرفة

أعلنت إيران تخطي حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد داخل البلاد رسميا اليوم الأحد عتبة الـ60 ألف حالة وفاة، مقررة تعليق الرحلات الجوية من وإلى أكثر من 30 دولة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سیما سادات لاري، عن تسجيل 93 حالة وفاة و8010 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية مليونا و631169 إصابة مؤكدة، منها 60073 حالة وفاة ومليون و393125 حالة شفاء.

فيما قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، إن اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة كورونا حظرت رحلات الطيران من وإلى 32 دولة، بالإضافة إلى منع استقبال المسافرين الذين ينوون دخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر من الذين أقاموا كحد أقصى 14 يوما قبل موعد السفر أو أكثر من 4 ساعات، في تلك الدول، على رأسها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.