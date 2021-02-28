ترشح ترامب لانتخابات 2024 يشعل مارثون المراهنات قبل خطاب الليلة

رجح رواد وكالة المراهنات في فيجاس الامريكية إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن ترشحه لانتخابات عام 2024 خلال خطابه المرتقب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC) في أورلاندو ، فلوريدا خلال ساعات، وفقًا لصحيفة بيزنس انسايدر.
وقد أفادت رويترز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يستخدم الخطاب للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري وانتقاد جهود الرئيس جو بايدن للتراجع عن سياسات الهجرة الخاصة به.
لكن السؤال الكبير ما إذا كان ترامب سيستغل وقته على المسرح للإعلان عن ترشحه للرئاسة في انتخابات 2024.
واعتبارًا من صباح يوم الجمعة ، كانت تلك الاحتمالات من 4 إلى 5 ، وفقًا لمجمعات المراهنات US-Bookies. يشير هذا إلى أن 55.6% أشاروا ضمنيًا إلى احتمال أن يضع ترامب اسمه على القائمة.
قال متحدث باسم وكالة المراهنات الأمريكية : "تبدو أسواق المراهنات واثقة من أن ترامب سيعلن ترشحه خلال خطابه ، ولكن ليس كثيرًا لدرجة أنه سيفعل ذلك كعضو في حزب ليس الحزب الجمهوري"، وأضاف: "احتمالات ترشح ترامب في عام 2024 وعدم تمثيل الحزب الجمهوري هي 4 إلى 1 ، وهو ما يعادل فرصة 20% فقط".
قال أكثر من عشرة من الحاضرين في مؤتمر المحافظين بالفعل إنهم سيدعمون ترامب إذا كان سيترشح مرة أخرى في عام 2024.
أظهر استطلاع للرأي أجرته Politico-Morning Consult ، الذي نُشر بعد ثلاثة أيام من تبرئة ترامب في محاكمته الثانية ، أن 54% من الناخبين الجمهوريين سيدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال السناتور عن ولاية يوتا ميت رومني إن ترامب سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024.
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