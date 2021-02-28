ترشح ترامب لانتخابات 2024 يشعل مارثون المراهنات قبل خطاب الليلة

كتبت: نهال أبو السعود

رجح رواد وكالة المراهنات في فيجاس الامريكية إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن ترشحه ‏لانتخابات عام 2024 خلال خطابه المرتقب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين ‏‏(‏CPAC‏) في أورلاندو ، فلوريدا خلال ساعات، وفقًا لصحيفة بيزنس انسايدر.‏

وقد أفادت رويترز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يستخدم الخطاب للحديث عن ‏مستقبل الحزب الجمهوري وانتقاد جهود الرئيس جو بايدن للتراجع عن سياسات الهجرة ‏الخاصة به.‏

لكن السؤال الكبير ما إذا كان ترامب سيستغل وقته على المسرح للإعلان عن ترشحه ‏للرئاسة في انتخابات 2024.‏

واعتبارًا من صباح يوم الجمعة ، كانت تلك الاحتمالات من 4 إلى 5 ، وفقًا لمجمعات ‏المراهنات ‏US-Bookies‏. يشير هذا إلى أن 55.6% أشاروا ضمنيًا إلى احتمال ‏أن يضع ترامب اسمه على القائمة.‏

قال متحدث باسم وكالة المراهنات الأمريكية : "تبدو أسواق المراهنات واثقة من أن ‏ترامب سيعلن ترشحه خلال خطابه ، ولكن ليس كثيرًا لدرجة أنه سيفعل ذلك كعضو في ‏حزب ليس الحزب الجمهوري"، وأضاف: "احتمالات ترشح ترامب في عام 2024 وعدم ‏تمثيل الحزب الجمهوري هي 4 إلى 1 ، وهو ما يعادل فرصة 20% فقط".‏

قال أكثر من عشرة من الحاضرين في مؤتمر المحافظين بالفعل إنهم سيدعمون ترامب إذا ‏كان سيترشح مرة أخرى في عام 2024.‏

أظهر استطلاع للرأي أجرته ‏Politico-Morning Consult‏ ، الذي نُشر بعد ثلاثة أيام ‏من تبرئة ترامب في محاكمته الثانية ، أن 54% من الناخبين الجمهوريين سيدعمون ‏ترامب في الانتخابات التمهيدية.‏

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال السناتور عن ولاية يوتا ميت رومني إن ترامب ‏سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا قرر الترشح مرة أخرى في ‏عام 2024.