ترامب يدعو الجمهوريين للوحدة فى أول ظهور رسمى بعد الرئاسة

كتبت: نهال أبو السعود

يلقي الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب كلمة مساء اليوم أمام مؤتمر العمل السياسى للمحافظين والذى يعد أول ظهور علنى له منذ ترك منصبه فى البيت الأبيض، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

من المتوقع، أن يدعو ترامب إلى الوحدة بين أعضاء الحزب الجمهورى خلال كلمته على الرغم من الاحتكاك بين قادة الحزب الجمهورى بعد الاعتراضات على التصويت الانتخابى وأعمال الشغب فى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير، فإن ترامب يتطلع إلى المساعدة فى توحيد الحزب والعمل على استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع، أن يقول ترامب: "نحن لا نبدأ أحزابًا جديدة، ولن نقسم قوتنا. وبدلاً من ذلك، سنكون متحدين وأقوياء كما لم يحدث من قبل"، وفقا لجزء من الخطاب المعد وقد حصلت عليه فوكس، مؤكدا على انه سيضع "مسارًا" للحزب الجمهوري للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

تبادل ترامب وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، جمهورية كنتاكي، انتقادات شديدة لبعضهما البعض، على الرغم من أن ماكونيل قال لقناة فوكس نيوز يوم الخميس إنه إذا ترشح ترامب مرة أخرى في عام 2024 وفاز بترشيح الحزب الجمهورى، فسوف يدعمه "تمامًا".

ومن المتوقع أيضًا، أن ينتقد الرئيس السابق بشدة الرئيس بايدن ، مع التركيز على نهج الإدارة الجديدة للهجرة غير الشرعية، وفقدان الوظائف من قرار وقف العمل في خط أنابيب Keystone XL، واستخدام الحزب الديمقراطي لسياسات الهوية.